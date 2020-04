De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Fraai: nieuwe inspiratie en extra service

de Terschellingernieuws

Als je een kleding- en kadowinkel hebt, moet je in deze tijden van corona inventief en creatief zijn, vindt Amanda Buitenwerf van Fraai, de eiland lifestylewinkel in de Torenstraat op West. En dus besloot ze haar winkel en webshop uit te breiden met een extra service: alle bestelde artikelen worden gratis verzonden en op Terschelling dezelfde dag nog langsgebracht. “En wat je niet neemt of wat niet past, halen we gewoon weer bij je op”, vertelt Amanda. Op de website en op de sociale mediakanalen (Instagram en Facebook) van Fraai is de nieuwe collectie te bewonderen. “Elke dag pakken we nieuwe dingen uit en zijn er weer nieuwe items in de winkel en de webwinkel”, vervolgt Amanda. “Daar worden we zelf ook helemaal blij van.”