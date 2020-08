De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paarden > Fokdag Friese paarden

de Terschellingerpaarden

Afgelopen maandag organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ het eerste evenement van dit jaar: een fokdag voor Friese paarden en veulens. Dit jaar dus geen kampioenen, geen show, geen rijrubrieken en geen publiek, zoals te doen gebruikelijk tijdens de jaarlijkse paardenkeuring. Mevrouw Reen en de heer Smits waren naar het eiland gekomen om de paarden en veulens te keuren. In totaal kwamen er vijftien dieren in de baan. In de krant van deze week een uitgebreid verslag.