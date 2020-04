De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Fleurig cadeau voor bewoners van De Stilen

Afgelopen zaterdag was teamleider Arieke Sieben van zorgcentrum De Stilen op West blij verrast toen bloemenkoopman Johny Ronda zich bij de hoofdingang van het zorgcentrum meldde met drie rolcontainers gevuld met binnen- en buitenplanten. “Om de bewoners van zorgcentrum De Stilen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke periode besloten Peter Berghuis van de Spar op West en ik om de bewoners te trakteren op kleurrijke planten voor binnen of op het balkon”, aldus Johny Ronda. Arieke was zichtbaar onder de indruk en bedankte hem, op gepaste afstand, voor dit liefdevolle initiatief.