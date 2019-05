De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Fjoertoer scoort hoge waardering

de Terschellingerevenement

De Fjoertoer Terschelling, het wandelevenement dat op zaterdag 6 april werd gehouden, scoorde een 8,9 als totaal waarderingscijfer in een enquête die onder de deelnemers werd gehouden. Voor een dergelijk grootschalig evenement – er deden zo’n 5.000 wandelaars mee – is dat ongekend hoog. De organisatie is uiteraard erg blij met dit hoge cijfer. Antsje van der Zee van de organisatie: “Als eiland mogen we best trots zijn op zo’n evenement, waarbij de mensen met een onvergetelijke ervaring en een goed gevoel weer naar huis gaan.”