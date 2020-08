De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Expositie Terschellinger dwangarbeiders

de Terschellingernieuws

Op dinsdagmiddag 4 augustus werd bij het Bunkermuseum op West de expositie ‘De Terschellinger dwangarbeiders die in de Tweede Wereldoorlog te werk zijn gesteld in Duitsland’ geopend. Initiator van dit project is Heleen Rijf, die alle informatie samenstelde na vijf jaar grootschalig onderzoek. Als openingshandeling onthulde de bijna 100-jarige Piet Kaspers een gedenkplaat met daarop de 36 namen van de gedeporteerde Terschellingers. Hierop prijkt ook zijn eigen naam, als de laatste nog in leven zijnde Terschellinger dwangarbeider. In kleine groepjes werd de expositie bewonderd waarna in het bezoekerscentrum werd nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.