Afgelopen zondagmiddag is in de Natuurschuur van Staatsbosbeheer in Lies de kleurrijke expositie ‘Insecten en de Rijke Weide’ geopend. Het bijzondere aan deze expositie, waarbij het insect centraal staat, is dat de eilander kunstenares Karin Miedema samen met een grote groep vrijwilligers een panorama-schildering heeft gemaakt die drie van de vier wanden van de expositieruimte bestrijkt.