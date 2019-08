De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuwe ondernemer > Even voorstellen

Op maandag 5 augustus start Natascha Kaaks als mondhygiëniste in de mondzorgpraktijk te West-Terschelling. Ze neemt de praktijk van Shari Dekkers over op het eiland. Natascha woont met haar man en zoontje in Wijdenes, een dorpje vlakbij Hoorn in Noord-Holland. Ze verhuist niet naar Terschelling, maar pakt wekelijks de boot om op maandag en dinsdag als mondhygiëniste aan het werk te gaan op het eiland.