De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Even voorstellen Kees de Lange van Hotel Nap

de Terschellingernieuws

Hotel Nap te West-Terschelling heeft vanaf 1 april een trotse, nieuwe eigenaar. Kees de Lange heeft het stokje overgenomen van Chris Miedema en Sonja Reitsma. Vanaf deze datum ging alles in razendsnel tempo, vertelt Kees. “Op 1 april haalde Chris letterlijk zijn pinautomaat van de balie af en zette ik de nieuwe erop. Later die maand hebben we met het team natuurlijk wel al even kunnen proosten. Ik ben heel blij dat Chris na dertig jaar dit goedlopende bedrijf in fantastische staat in mijn handen toevertrouwt.”