de TerschellingerEducatie

Renata de Haan (45) start op Terschelling per 4 november haar eigen praktijk in huiswerkbegeleiding genaamd ‘Heldere blik’. Scholieren van het vmbo ’t Schylger Jouw kunnen na schooltijd op maandag tot en met donderdag van 15.00 tot 18.00 uur bij haar terecht. “Ik bied een rustige omgeving waar scholieren hun huiswerk kunnen maken. Ik help hen bij problemen of vragen, maar ook met het plannen van het huiswerk voor de verschillende vakken”, aldus Renata.