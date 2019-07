De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Evaluatie crisisorganisatie tijdens containercalamiteit

Zoals bekend verloor begin januari 2019 de MSC Zoe tijdens stormachtig weer 342 containers op de Noordzee. De crisisorganisatie van Veiligheidsregio Fryslân heeft over het algemeen goed gefunctioneerd tijdens de containercalamiteit, aldus een evaluatie van de onderzoekers van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). En daar is Ferd Crone, voorzitter van Veiligheidsregio Fryslân, blij mee. “Heel veel dingen zijn goed gegaan, maar we hebben ook geworsteld met bijvoorbeeld de afstemming tussen alle betrokken partijen en het in goede banen leiden van de stroom vrijwilligers. Met de aanbevelingen daarvoor gaan we nu aan de slag.”