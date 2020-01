De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eilanders komen op voor het CNL

Omdat de toekomst van het Centrum van Natuur en Landschap op West-Terschelling onzeker is, springen drie eilanders voor het museum in de bres. Tina van Slot, Meyndert Bos en Louis Zandbergen zijn voornemens de ‘Vrienden van het CNL’ op te richten en organiseren hiervoor op donderdagavond 23 januari een bijeenkomst in het CNL. “Het is een informatie- en ideeënavond met als doel om met elkaar als vrienden, eilanders en betrokkenen te brainstormen over hoe we ervoor kunnen zorgen dat het CNL blijft bestaan”, aldus Tina van Slot