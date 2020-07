De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Eilander kinderen tekenen hun droomeiland

Normaliter worden ieder jaar de basisscholen van Terschelling bij het Oerol-festival betrokken. Helaas kon het scholenproject dit jaar, evenals Oerol zelf, niet doorgaan. “Toen dachten we: dan moeten we iets verzinnen wat de leerkrachten zelf kunnen doen met hun klas”, vertelt Antsje van der Zee van Oerol. Omdat de beschikbare tijd erg kort was (slechts drie weken) moest het in een kort tijdsbestek te realiseren zijn. “Gelukkig bleek het thema ‘Het Imaginaire Eiland’ daar heel geschikt voor”, zegt Antsje. “Want ook al is het best een ingewikkeld woord, het is een thema dat letterlijk tot de verbeelding spreekt. En dus was onze vraag aan de scholen: maak met de leerlingen hun eigen imaginaire eiland. Met andere woorden: hoe ziet jouw droomeiland eruit?”