Eerste ‘Instameet’ op Terschelling

Afgelopen weekend kon je overal op het eiland een groepje enthousiaste fotografen tegenkomen, die met hun mobiele telefoon en/of ‘gewone’ fotocamera fraaie plaatjes aan het schieten waren. Terschelling vormde zaterdag en zondag namelijk het podium voor een eerste Instameet, oftewel een ontmoeting van een aantal Instagrammers op een interessante en fotogenieke locatie. “De fotografen hebben een interessant netwerk van volgers om zich heen verzameld”, zegt Isabel Mosk, samen met VVV-directeur Michel Aaldering organisator van deze Instameet. “Doordat ze hun foto’s van afgelopen weekend op hun accounts delen, wordt een geheel nieuwe doelgroep aangesproken. En dat is precies wat we graag willen. Deze doelgroep bereik je niet met advertenties, maar wel via deze influencers.”