Eerbetoon aan overleden zeelieden in WO II

Foto: Vincent Zwart

Foto: Vincent Zwart



Afgelopen zaterdagmiddag werd in besloten kring de tentoonstelling ‘Terschellinger zeelieden en zeelieden met eilander roots in de Tweede Wereldoorlog’ geopend in het bunkercomplex De Tiger op West. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de tentoonstelling te openen vlak voor de viering van de 75-jarige bevrijding van Terschelling, die gepland stond voor het weekend van 30 mei, maar de uitbraak van het coronavirus maakte dit onmogelijk. In het boek ‘We vieren het pas als iedereen terug is’ van Johan van der Wal wordt ruim aandacht besteed aan de zeevarenden die tijdens de oorlog op zee zijn gebleven. De lijst met namen uit het boek vormde de leidraad voor de tentoonstelling. Er worden 36 portretten getoond die werden geprint door Vincent Zwart.