De afgelopen zes maanden heeft kunstenaar Diederick Kraaijeveld uit Hilversum gewerkt aan een mozaïekkunstwerk van op het eiland gevonden en gejut hout. Met honderden stukjes hout van klein naar groot heeft hij – in opdracht van de familie Doeksen – een realistische weergave gemaakt van Terschelling. Het kunstwerk van 3,5 meter lang komt in de vertrekhal van Rederij Doeksen in Harlingen te hangen en wordt nog voor Oerol opgehangen, waarschijnlijk op Hemelvaartsdag.