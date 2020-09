De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Echtpaar Van den Driest viert 50 jaar huwelijk

Foto: Annelies van den Driest

Op vrijdag 28 augustus was het precies vijftig jaar geleden dat Adri en Willy van den Driest van West Terschelling in het huwelijksbootje stapten. Adri, zeeman in hart en nieren, kwam vanuit Zeeland naar Terschelling waar hij verliefd werd op de eilandse Willy. Het bleek een schot in de roos en na vijftig jaar zijn ze nog steeds gelukkig samen. Op de feestdag zelf hoefde het stel niets te organiseren. “Wij moesten de 28evrijhouden, vertelden onze kinderen, alles werd geregeld”, vertelt Adri. “Dankzij corona vierden we het besloten als gezin, maar dat was juist ontzettend fijn”, voegt Willy toe.