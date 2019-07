De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jubileum > Echtpaar Reitsma-Hoekstra 55 jaar getrouwd

jubileum

Op 17 juni 1964 stapten Sytze Reitsma en Bab Hoekstra in het huwelijksbootje in Friesland. Ze trouwden op het gemeentehuis in Sint Annaparochie en in de kerk van Sint Jacobaparochie waarna ze naar Terschelling verhuisden. Een grote bos bloemen siert de huiskamer van Sytze en Bab, na het traditionele bezoek van burgemeester Bert Wassink. Met de familie vierde het echtpaar hun huwelijksdag al tijdens het laatste meiweekend in een huis aan het Tjeukemeer met kinderen en kleinkinderen. Sytze: “Heerlijk was dat. We hadden prachtig mooi weer, zijn wezen varen op het meer en we hebben genoten van elkaar.”