De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Dynamische diploma-uitreiking VMBO

de Terschellingernieuws

Foto: Willy Breg

Dit jaar vond de diploma-uitreiking van ’t Schylger Jouw op zeer dynamische wijze plaats. Het plein van de school was omgebouwd tot cruiseschip, compleet met zeilen, netten en reddingmiddelen. Rondom waren nautische afbeeldingen opgehangen en op het podium stond zelfs een schitterende oranje roeiboot. Voor de gasten (familie en vrienden) was er een ‘dek’ vol stoelen beschikbaar. ‘Reder’ Jannie Docter opende de avond. Vervolgens kwamen onder leiding van ‘kapitein’ Dirk-Jan van Schie de bemanningsleden het plein op. De bemanningsleden waren alle leerlingen die opgegaan waren voor het examen. Het slagingspercentage was 100%, dus een goede reden voor een mooi feest.