Drukke tijden voor Rederij Noordgat

Foto: Sytse Schoustra

Voor de bergers van het eilander bergingsbedrijf Noordgat is het hoogseizoen. De afgelopen week verleenden zij verschillende keren assistentie. Zo was er vrijdag een explosie aan boord van een motorjacht vlak voor de kust van Terschelling, waarbij gelukkig geen gewonden vielen. Afgelopen donderdag werd met de Typhoon een in de Kom aan de grond gelopen schip vlot gesleept. Later die dag, omstreeks 18.00 uur, liep er een zeiljacht vast op de havendam nabij het groene lichtje. Ook hier lukte het de bergers het schip van de dam af te krijgen en het zeiljacht de haven in te slepen.