De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Drijfkaart na ruim vijftig jaar gevonden

de Terschellingernieuws

Half februari vond Vincent Kooijman vlak na de storm Chiara bij Cupido’s Polder een oud kaartje. Thuisgekomen gingen Vincent en zijn vriendin Jasmijn Prins op onderzoek uit achter de computer. Ze kwamen bij een Engels onderzoeksinstituut uit dat inmiddels HR Wallingford heet en stuurden hen een mailtje. Een paar weken later viel er een brief op de mat. “Het bleek om een drijfkaart uit 1967 te gaan”, vertelt Vincent. “Er zat een briefje van 5 euro bij als vindersloon. Ze vonden het geweldig dat we de kaart hadden opgestuurd.”