Tijdens het door rijvereniging ‘de Terschellinger Ruiters’ georganiseerde dressuurweekend afgelopen weekend, verschenen veel deelnemers in diverse klassen aan de start in de manege aan de Duinweg in Formerum. Hun verrichtingen werden beoordeeld door de dames Van de Merwe-Huizinga, Brackel en Bokma, die hiertoe speciaal naar het eiland waren gekomen. De juryleden waren zeer enthousiast over het niveau en gaven dan ook goede cijfers aan de deelnemers.