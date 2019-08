De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Draverij op het strand van Oosterend

Afgelopen zondag organiseerde de paardenhoudersvereniging ‘et Hossefolk’ een draverij voor paarden op het strand bij Heartbreak Hotel in Oosterend. Er verschenen elf deelnemers aan de start, zowel aangespannen als onder het zadel. Er werd gedraafd op een rechte baan over een afstand van 200 meter. Na een aantal spannende ritten waarbij de dames aan elkaar waren gewaagd, bleek Jetske Pootjes de winnares. De overige uitslagen kunt u vinden in de krant van deze week.