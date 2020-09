De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > KNRM > Donatie voor de KNRM

Vorige week vrijdagmiddag kwam Ger Mastenbroek in het gezelschap van zijn echtgenote Lies naar restaurant de Drie Grapen in Midsland om een donatie voor de KNRM te overhandigen aan Erwin Fopma, die als lid van de derde generatie Fopma het restaurant runt. Ger, geboren op 20 januari 1945, vroeg de genodigden op het feestje dat hij ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag gaf, geen persoonlijk cadeau te geven, maar een geldbedrag voor een goed doel. Het resultaat was dat hij € 457,50 kon overhandigen aan Erwin, in het bijzijn van Marcel Kemper en Harm Reinders namens de KNRM.