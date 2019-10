De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > MIWB > Diploma’s uitgereikt op MIWB

de TerschellingerMIWB

Afgelopen vrijdagmiddag namen in Westcordhotel Schylge twintig studenten van het Maritiem Instituut Willem Barentsz hun diploma in ontvangst uit handen van de teamleiders Marcel Krijnen en Sjoerd Bonnema. Het betrof een deel van de studenten die in het studiejaar 2018-2019 waren afgestudeerd, aangezien de meeste studenten het diploma in een eerder stadium reeds hadden ontvangen. Tijdens deze uitreiking werden ook diverse prijzen uitgereikt aan studenten die zich hadden onderscheiden ten opzichte van hun medestudenten.