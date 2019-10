De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Deze week weer een Mooi!Terschelling

Deze week heeft de krant weer een kwartaalbijlage: de herfsteditie van Mooi!Terschelling. Hierin staat dit keer het onderwijs op het eiland centraal. Want er valt veel te leren op Terschelling! Natuurlijk komen het MIWB, ‘t Schylger Jouw en het basisonderwijs aan bod, maar we nemen ook een kijkje in het zwembad, bij de hondenschool, bij de opleiding voor menners en in de oude Landbouwschool. Mooi!Terschelling: heerlijk om te lezen en – wie weet – iets van te leren. We wensen u veel leesplezier!