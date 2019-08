De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > Boeken > Debuutroman gepresenteerd

de TerschellingerBoeken

Vorige week woensdagmiddag kwam schrijfster Jacobine van den Hoek uit Amstelveen naar Boekhandel Rosenberg in Midsland om haar onlangs verschenen debuutroman ‘Zondebok’, een historische roman, te presenteren. “Vijf jaar geleden besloot ik tijdens mijn verblijf op Camping Mast om te gaan schrijven”, aldus Jacobine. “En exact vijf jaar later sta ik mijn debuutroman te signeren. Het is een vreemde maar hele leuke ervaring.”