De vlag uit bij De Stilen

Foto’s: Noorderbreedte De Stilen

Vorige woensdag ging de vlag in top bij zorgcentrum De Stilen op West vanwege de versoepeling van de coronaregels. “De bewoners kunnen gelukkig weer naar buiten wanneer zij dat willen en bezoekers mogen weer langs komen wanneer ze tijd hebben”, vertelt locatiemanager Anrike Sieben verheugd. “Al is het nog wel nodig om bij binnenkomst te registreren.” Ook mogen de bewoners op 1,5 meter van elkaar weer samenkomen voor activiteiten. “Vanmorgen kwamen voor het eerst in al die maanden de huurders van Duintuin 11 op de koffie. Het was een hartverwarmend weerzien. We hebben elkaars gezelschap gemist.”