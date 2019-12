De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > De Horrekooi zoekt een kooiker

Terschelling telt vandaag de dag zeven eendenkooien. Vier daarvan liggen buitendijks op de Grië. Voor de derde kooi, ook wel de Horrekooi genoemd, is er een kooiker-vacature. De Horrekooi is eigendom van ongeveer vijftien eigenaren, gezamenlijk vormen zij de Stichting tot instandhouding van de Horrekooi. De Horrekooi is nog in bedrijf, met andere woorden: er worden nog eenden gevangen, maar niet meer op grote schaal. Het belangrijkste doel is het onderhouden en in stand houden van dit bijzondere en cultuurhistorische erfgoed.