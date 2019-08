De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > De heide bloeit weer volop

Op de voorpagina van de krant van deze week een prachtige foto van de momenteel op het eiland volop bloeiende heide. Want van West tot Oost, overal ruik je de heide en knalt het paars je tegemoet. Dat is na de droogte van 2018 een onverwachte meevaller. De ondiep wortelende heide heeft direct geprofiteerd van de regen die in juli en augustus is gevallen, net op het juiste moment. U kunt de heide vooral bewonderen in de begrazingsgebieden, zoals dus ook – zoals de foto laat zien – op de Landerumer heide.