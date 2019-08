De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Dag van het Paard drukbezocht

de Terschellingerpaardensport

Afgelopen zondag werd in de manege van rijvereniging De Terschellinger Ruiters de jaarlijkse Dag van het Paard georganiseerd. In een vlot tempo werd een zeer gevarieerd programma gepresenteerd door speaker Anita van Rees, die dat voor het eerst maar met verve deed. Ongeveer achthonderd bezoekers passeerden de toegangspoort van de manege aan de Duinweg in Formerum.