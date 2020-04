De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Coronavirus zet dagelijks leven op de kop

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven, ook op Terschelling. Zo is inmiddels alle horeca gesloten, vaart Rederij Doeksen met een aangepaste capaciteit en zijn alle sport- en andere sociale activiteiten tijdelijk stopgezet. De gemeente Terschelling, die dagelijks een update krijgt van de Veiligheidsregio Fryslân over de verspreiding van het coronavirus en de te nemen maatregelen, heeft de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de gemeenteraad in ieder geval tot 6 april a.s. geannuleerd. De VVV heeft de eilander ondernemers gevraagd het beleid inzake annuleringen eventueel aan te passen.