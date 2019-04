De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Commissaris van de Koning bezoekt Terschelling

Op maandag 8 april bracht de heer Brok, commissaris van de Koning in de provincie Friesland, een bezoek aan het Bunkermuseum. “Eens in de vijf jaar bezoeken we alle gemeenten in de provincie Friesland en praten we bij over hoe het loopt in de gemeente”, aldus Brok. Tijdens zijn bezoek sprak de commissaris met burgemeester Bert Wassink en met het college over onderwerpen die politiek relevant zijn, zoals de thema’s duurzaamheid en wonen. Daarna nam hij een kijkje bij verschillende projecten die subsidie hebben ontvangen van de provincie, waaronder het Bunkermuseum.