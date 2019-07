De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > golfsport > Clubkampioenschappen Golf Club Terschelling

Op maandagochtend 1 juli namen een groot aantal leden van de Golf Club Terschelling de boot naar Harlingen voor het Clubkampioenschap 2019 op golfbaan de Groene Ster in Leeuwarden. Het was de tiende keer dat Golf Club Terschelling deze dag organiseerde en ook dit keer was het prachtig weer. De uitslag is te lezen in de krant van deze week.