Burgemeester Wassink vertrekt over een jaar

Burgemeester Bert Wassink vertrekt begin volgend jaar van Terschelling. Afgelopen vrijdag heeft hij de fractievoorzitters uit de gemeenteraad bijeengeroepen om aan te geven dat hij een herbenoeming als burgemeester van Terschelling per 16 januari 2021 niet ambieert. Wassink zegt dat graag nog een keer een nieuwe uitdaging aan wil gaan. “Terschelling is een geweldige plek om te wonen en te werken. Het is nog steeds een mooi avontuur. We hebben echter van begin af aan het besef gehad dat ons verblijf op Terschelling tijdelijk zou zijn.”