De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Burgemeester Wassink over besturen in tijden van crisis

de Terschellingernieuws

Ook al komt de datum van 1 april steeds dichter bij, voor burgemeester Bert Wassink gaat het werk gewoon door. “Ik ben helemaal niet bezig met mijn afscheid. Er is nog genoeg te doen.” De afgelopen week was vooral hectisch, vertelt hij. “Er speelde van alles. De scholen gingen dicht, er was overleg met de huisartsen en ook is er bijna dagelijks contact met de ondernemers die hun zorgen willen delen.” Wassink benadrukt dat de rol van de gemeente relatief maar beperkt is. “Deze crisis is een gemeentegrensoverschrijdende crisis. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de Veiligheidsregio. Als Terschelling zitten wij bij de Veiligheidsregio Friesland. Alle besluitvorming die te maken heeft met openbare orde en veiligheid ligt daar.”