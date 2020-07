De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > ‘Burgemeester van Midsland’ regelt verkeer

Al vele jaren is Peter van Riessen een bekende verschijning in het straatbeeld van Midsland. In deze drukke periode wijst de ‘Burgemeester van Midsland’, zoals hij jaren geleden gekroond is door de Buren van Midsland, fietsers erop dat het in de Oosterburen verboden is om te fietsen of om fietsen aan de hand mee te nemen. Ook adviseert hij hen waar zij hun tweewieler kunnen stallen. De 84-jarige ‘krasse knar’ doet dat met veel plezier en gevoel voor humor, ook al wordt hij soms genegeerd of zelfs uitgescholden. “Zolang mijn gezondheid het toelaat, laat ik me echter niet uit het veld slaan en blijf ik ‘gastheer’ van Midsland”, zegt Peter.