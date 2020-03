De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Burgemeester Bert Wassink vertrekt naar Leeuwarden

Bert Wassink, sinds 2015 burgemeester van Terschelling, vertrekt met ingang van 1 april naar Leeuwarden om daar als wethouder voor Pal/GroenLinks aan de slag te gaan. Nu hij, eerder dan verwacht, al in april vertrekt, is een zogenaamde warme overdracht niet mogelijk. De Commissaris van de Koning, A. Brok, zal zeer waarschijnlijk een waarnemer op het eiland benoemen totdat er weer een kroonbenoemde burgemeester is.