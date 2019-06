De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > roeien > Bungee-roeien

Sinds 2013, het jaar dat de HT-roeirace werd afgelast in verband met de slechte weersomstandigheden, is het Bungee-roeien een vast onderdeel op de zaterdagmiddag. Onder grote belangstelling gingen 22 heren- en 3 damesploegen in het kleine dokje in de haven op West de strijd met elkaar aan. De uitslagen staan vermeld in de krant van deze week.