BSO-kinderen lopen hard voor KIKA

Vanaf begin mei zetten ongeveer vijftig BSO-kinderen in de Brede School West zich in voor de stichting KIKA (Kinderen met Kanker). Ze zamelen geld in door het bakken van koekjes, het maken van broodjes gezond, lekkere pizza’s, fruit-smoothies en kleuren mooie kleurplaten die als verpakking voor hart-snoepjes dienen. Vorige week donderdag werd er een feestelijke sponsorloop georganiseerd voor de BSO-kinderen. Na anderhalve week staat de teller op € 383,15, waarbij de bedragen van de sponsorloop nog niet opgeteld zijn. Op 17 mei eindigt de actie en zal de totaalopbrengst bekend worden gemaakt.