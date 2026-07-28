Bruine kroegen verdwijnen, maar café ’t Spyntje blijft zichzelf

Eethuisje met muurschilderingen

Het verhaal van ‘t Spyntje begint lang voordat het een café werd. Het monumentale pand deed aanvankelijk dienst als ‘dependance’ van het hotel-pension Stada ernaast. “Wacht even”, zegt Sebastiaan, en hij verdwijnt om even later terug te komen met een boek vol oude foto’s van Albert Roos. Het boek bevat een foto uit 1959, waarop ‘t Spyntje nog een eethuisje is. “De muurschilderingen zijn van Bokke Sieperda”, weet Andries te vertellen. Sebastiaan heeft de geschiedenis uitgezocht: “De eerste KVK-registratie, dus los van het hotel-pension, dateert van 1 mei 1946.” Hij laat ook nog een foto zien uit 1967. “Toen was het al echt een café.” Maar het pand is al veel langer in gebruik voor horeca. “Het is tussendoor ook nog een Bols-proeflokaal geweest”, vervolgt Andries. “Maar het heeft altijd ‘t Spyntje geheten. Die naam is zo oud als de weg naar Rome.”

Van automonteur tot kroegbaas

Andries kwam in 1963 op vijftienjarige leeftijd vanuit Leeuwarden met het gezin naar Terschelling. “Ik was toen al van school, ik was te goed”, lacht hij. Hij werd leerling-automonteur bij garage Cupido, werkte later bij het transportbedrijf van Jaap Haan en stond achter de bar in Actania. “Daarna ging ik ook nog de visserij in. Ja, ik heb veel verschillende dingen gedaan, maar de horeca vind ik toch wel een van de mooiste dingen. Dat blijft er altijd in.” Ondertussen kwam hij ook regelmatig in ‘t Spyntje, eerst als klant, later om bij te springen achter de bar. Het werd zijn tweede thuis.

Snelle beslissing

Hij nam ‘t Spyntje rond 2000 over van Herman Groenier. “Ik weet het nog goed: de gulden ging eruit, en de euro kwam erin.” Het was een snelle beslissing. “Hij belde me en vroeg: wil je het kopen? Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik was er echt verliefd op geworden.” Wel moest hij geld lenen van een goede vriend, want de bank wilde slechts de helft financieren. Hij was toen 52 jaar, relatief laat om als ondernemer te beginnen. “De eerste avond zette ik twee gulden vijftig om. De vorige eigenaar had zich niet erg populair gemaakt bij de eilanders, dus ik moest alles echt weer opnieuw opbouwen.” De eerste anderhalf jaar waren zwaar. Andries werkte vaak zestien uur per dag, at achter de bar en werkte overdag nog als automonteur om de eindjes aan elkaar te knopen.

Hart op Terschelling

Sebastiaan studeerde geschiedenis en bedrijfskunde in Groningen. “Het zat niet direct in de planning dat ik ook in de zaak zou gaan, maar dat ik weer terug wilde naar het eiland wist ik altijd zeker. Mijn hart ligt op Terschelling.” Hij werkte ‘s zomers en in de weekenden al in het café. “Alle seizoenen zijn zo verschillend van elkaar, maar zijn op hun eigen manier gezellig. De afwisseling vind ik prettig. Dus besloot ik toch in te stappen.” Samen met Andries en Annie, de vrouw van Andries en moeder van Sebastiaan, vormen ze een VOF. Annie doet de boekhouding en verwerkt elke dag de omzet. “Zij is het brein en houdt het financiële plaatje op poten”, zegt Andries.

Doorzetten

“Ik was al 52 toen ik het café overnam, dus toen Sebas er later bijkwam, was ik heel blij dat er een opvolger was”, zegt Andries. De samenwerking gaat doorgaans goed. “In het begin hadden we wel eens wat onenigheid. Ik moest een stapje terug doen, en dat is niet altijd makkelijk.” Sebastiaan: “Natuurlijk botsen we nog wel eens, maar je groeit er wel in. Wat ik vooral van mijn vader geleerd heb is dat je moet blijven ouwehoeren, en moet werken met je kadaver”, lacht hij. “Lange dagen van twaalf, veertien uur zijn geen uitzondering, en dan moet je gewoon doorzetten.”

Bokbier op de tap

“Sebas is echt gegroeid in het ondernemerschap”, vindt Andries. “In het begin dacht ik nog wel eens: wat zal jij nou, jonkje? Maar ik kwam erachter dat hij gewoon gelijk had. Sebastiaan: “Ik weet nog wel dat ik bokbier op de tap wilde doen. Dat was toen nog niet zo bekend, maar ik zei: als je het gewoon een beetje knap presenteert, dan gaat dat echt wel lopen. Mijn vader vond het helemaal niks!” Andries: “Natuurlijk werd het een succes. Toen zag ik ook wel: tijden veranderen, en je kunt niet in alles vast blijven houden aan het oude.”

Een museum met bier

Het café hangt vol met foto’s, kunstwerken en andere objecten. Boven de bar hangen honderden beschreven bierviltjes. Elk hoekje ademt geschiedenis. “We hebben twee seizoenen met de oude bar gedraaid”, vertelt Andries. “Maar die was echt verrot, en daarnaast veel te groot.” In de winter van 2002 op 2003 haalde hij de oude ronde bar eruit. Andries behield wel oude elementen en gebruikte het hout opnieuw. Het pand zelf is volledig beschermd monument. De hoofdbalken dateren uit 1698, en er ligt nog een origineel spardak op. Achter de betimmering zitten vermoedelijk nog de oude muurschilderingen van Bokke Sieperda. Verbouwen mag nauwelijks, maar Andries en Sebastiaan hebben er vrede mee.



Van 18 tot 88 jaar

“Er komen nog steeds dezelfde mensen”, vertelt Andries. “Motorrijders van vroeger zitten hier nu nog steeds aan de bar. Alleen zijn ze wel stokoud geworden.” Sebastiaan: “We hebben wel een kentering gehad, vooral toen de leeftijd om bier te drinken van 16 naar 18 ging. We zijn ons toen gaan richten op een iets ouder publiek. Hier zitten mensen van 18 tot 88 jaar. Iedereen is hier dan ook welkom.” Ook de verwachtingen van gasten zijn veranderd. “Vroeger had je drie taps met gewoon pils, nu kun je niet meer voor de dag komen als je geen speciaalbier op de tap hebt”, zegt Sebastiaan. Ook wijst hij op het rookbeleid. “Sinds je niet meer binnen mag roken heeft alles zich wel meer naar buiten verplaatst. Met het nieuwe terrassenbeleid is het hierbuiten in de Oosterburen erg gezellig geworden.” Andries: “Ja, klopt! Het is gratis theater.”



Nog maar vijf liter in de tank

Het jaarlijkse hoogtepunt is volgens beide mannen zonder twijfel het Rock & Roll Street Festival. “Dat is echt een weekend lang volle bak en knallen”, zegt Sebastiaan. “Maar het is heel gemoedelijk en gezellig.” Andries: “Dan gaat er ook ongekend veel bier doorheen.” Lachend: “Een keer hebben ze ons bijna drooggezopen: er zat nog maar vijf liter bier in de tank. Toen moesten we snel om West om nieuwe voorraad in te slaan.” Andere bijzondere momenten? “Er zijn hier zelfs mensen getrouwd”, lacht Sebastiaan. Ook de kerstdagen zijn speciaal, wanneer vaste gasten van de wal allemaal tegelijk langskomen. “Dan heb je een doorsnede van je hele jaar, allemaal tegelijk in het café.”



Een vertrouwde plek

Als ze aan de toekomst denken, maken ze zich beiden nog niet zo druk. “Ik heb twee kleindochters die hier bier hebben leren tappen”, vertelt Andries. “De oudste van veertien ziet het helemaal zitten: ‘Dit wordt later mijn café’, zegt ze al. Maar Sebas is hier voorlopig nog niet weg. En ik ook niet trouwens!” Sebastiaan over de toekomst: “Er zullen altijd wel veranderingen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van assortiment, maar in grote lijnen gaat hier niks veranderen. We merken dat mensen het fijn vinden om op een plek te komen die voor hen vertrouwd is.” Als Andries in zijn graf hoort dat het café gesloten zou worden, draait hij zich om. “Dan kom ik er maar uit”, zegt hij vastberaden. Sebastiaan: “Dit is een stukje historie. Het zou zonde zijn als het verloren gaat. Dus we gaan nog maar even door.” [TF]