De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Breek-in-de-Week dag op OBS ‘t Jok

de Terschellingernieuws

Op OBS ’t Jok in Hoorn is dit schooljaar een start gemaakt met een Breek-in-de Week dag op de woensdagen. “De Breek-in-de-Week dag op OBS ‘t Jok wordt een dag waarop veel samenkomt”, legt Loes Dijk uit. “Het is een dag voor uitjes en bijzondere activiteiten. Op deze manier creëren we rust en regelmaat op de andere lesdagen, waarop het schoolse leren centraal staat.”