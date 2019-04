De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Boomfeestweek Terschelling

Vorige week werd op Terschelling de Boomfeestweek georganiseerd door Staatsbosbeheer en de gemeente Terschelling. Het programma stond dit jaar in het teken van ‘Meten is weten’. De leerlingen moesten o.a. de lengte van een boom bepalen en de omtrek van stam meten. Ook moest er in de vorm van een gedicht, rap of liedje een ode aan de boom voorgedragen worden. Daarna moest er natuurlijk geplant worden, waarbij de Margrietschool het spits afbeet.