Boekpresentatie ‘Onder het oog van de Brandaris’

Henjo Hekman (links) en Frans Schot presenteren trots hun nieuwe boek.

Op dinsdag 22 oktober presenteerden Henjo Hekman en Frans Schot aan genodigden hun nieuwe boek ‘Onder het oog van de Brandaris’ op sleepboot De Holland. Een boek waarin het leven met de zee in al zijn varianten wordt getoond door middel van ruim honderd maritieme aquarellen van Frans Schot, ondersteund met teksten van Henjo Hekman. Voor elk hoofdstuk hebben de heren een gastauteur gevraagd de inleiding te schrijven, zoals directeur Paul Melles van Rederij Doeksen, Jan Heuff over het reddingswezen en Frederica Roos over het roeien in de sloep tijdens de HT-race.