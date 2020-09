De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Bijzondere tuinversiering in beeld gebracht

Hille van Dieren houdt er sinds 17 juli een bijzondere hobby op na. Iedere dag voegt hij op de Facebookpagina van het Wrakkenmuseum/eetcafé ‘de Boerderij’ een nieuwe foto toe van een uit zee opgedoken scheepsanker, dat vandaag de dag ergens op het eiland dienst doet als tuinversiering. Afgelopen weekend plaatste hij foto nummer 49. Deze werd gemaakt in de tuin van Tjalf Jan Bakker in Midsland, met daarop een mini stokanker, afkomstig van de Duitse torpedoboot V188, gezonken in de Eerste Wereldoorlog op 50 mijl ten noorden van Terschelling. Een tour langs de ankers van Hille is zeker de moeite waard, evenals een bezoek aan het Wrakkenmuseum.