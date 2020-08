De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Bezoek aan kringloopwinkel erg in trek

In een tijd waarin veel activiteiten, zowel binnen als buitenshuis, worden afgelast, heeft men bij ’t Schellinkje, de kringloopwinkel in Lies, over aanloop niet te klagen. Iedere woensdag is het winkelend publiek van 10.00 tot 16.00 uur welkom. Vrijwilligster Betty Feenstra is heel tevreden over hoe alles tot nu toe verloopt. “We hebben speciale corona-huisregels opgesteld, waarbij maximaal twintig personen tegelijk de winkel in mogen. Over aanloop hebben we niets te klagen. Ruim voor de opening staat er al een rij wachtenden voor de deur, en dat de hele dag door. Het zijn niet alleen kijkers dus we zijn dik tevreden.”