Berenloopshirts naar IC’s van ziekenhuizen

Ook al zijn alle sportevenementen momenteel afgelast, een plek waar momenteel dagelijks aan pure topsport wordt gedaan zijn de IC’s van de ziekenhuizen. Daarom is er op de IC’s grote behoefte aan ademende shirts die onder de beschermende kleding kan worden gedragen. “En als Berenloop hadden we daar genoeg van in de opslag”, zegt Iemke Lurvink van de Werkgroep Berenloop. Vorige week woensdag gingen de eerste dozen op de post naar de IC’s van het Martini Ziekenhuis in Groningen en de Tjongerschans in Heerenveen.