Berenloop 2020 wordt een sobere editie

Start en finish op een andere plek, een ander parcours, geen publiek en zoveel mogelijk spreiding over het parcours. Het is duidelijk: de Berenloop Terschelling zal er dit jaar heel anders uitzien dan anders. Maar de organisatie heeft geen keuze: het zijn de consequenties van het organiseren van een wedstrijd in coronatijd. “Er zijn heel wat wedstrijden afgelast deze periode”, zegt Willem Gerrits van de organisatie. “Het is natuurlijk uniek en voor het eiland een enorme opsteker dat de Berenloop een van de eerste grotere loopwedstrijden is die door kan gaan.”