De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > roeien > Benwyvis en Pulp Fiction winnen HT-Race 2019

de Terschellingerroeien

In een volgepakte feesttent vond afgelopen zaterdag de prijsuitreiking plaats van de 45eeditie van de Harlingen-Terschelling roeirace. Bij de dames kwam het winnende team uit Makkum: Pulp Fiction prolongeerde de titel. Bij de mannen won de Benwyvis van Terschelling. De vreugde was groot bij dit winnende team. “De trainingsarbeid is hiermee beloond. Het winnen van deze ‘thuiswedstrijd’ is altijd iets speciaals”, aldus stuurman Jan van Rees.