Base Security heeft dit jaar groter werkgebied

Ook al is het op het moment weer ouderwets druk op het eiland, toch is het een ander zomerseizoen dan anders. Zo is er bijvoorbeeld maar één jeugdcamping op het eiland. Hoe is dit jaar eigenlijk de sfeer onder de jongeren? We vroegen het Bas Boelhouwer van Base Security, die met zijn mensen de taak heeft om – samen met de politie, de SAM en de gemeente – een en ander in goede banen te leiden. “We zien dat de loop naar het dorp een stuk minder is geworden”, vertelt Bas. “De jeugd verspreidt zich veel meer, ze gaan bijvoorbeeld naar de Waddendijk of het Noordzeestrand.”