In de eerste thuiswedstrijd van dit seizoen kwam afgelopen zondag Tijnje op bezoek bij AVV. In een gelijkwaardige pot kon het twee kanten op. Helaas was het uiteindelijk Tijnje dat de punten mee naar huis nam door met 1-3 te winnen op de Ouse Dôbe.